Les olympes. Huit destins exceptionnels de femmes qui ont transformé le monde du sport

Huit portraits vibrants de sportives qui se sont battues contre les préjugés et les interdits. Des femmes fortes, des athlètes qui ont lutté pour pouvoir pratiquer leur sport au même titre que les hommes. Avec courage, le feu dans les yeux et la rage au ventre, elles ont osé. Dire non, briser les tabous. Revendiquer leur place à l'entraînement, en compétition. Reprendre le contrôle de leur corps. A la poursuite des sommets, les Olympes se sont battues, guerrières invincibles, et ont ouvert la voie du sport à toutes les autres femmes.