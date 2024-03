L'histoire de Rome. Comme si vous y étiez !

"Vous êtes Auguste, le premier empereur de l'Empire romain". Le ton est donné et tout l'ouvrage est construit de manière à inclure le lecteur dans cette histoire de Rome. Entre le VIIIe et le VIIe siècle avant J. C. , comment est né l'Empire romain, de la domination grecque aux Etrusques en passant par Romulus, son premier roi. L'auteur nous fait parcourir l'histoire de l'Empire romain d'une façon originale. Tous les grands événements sont ainsi présentés, précédés de leur date, et nous plonge à chaque fois au coeur de ceux-ci. Des origines de l'empire de Rome et son avènement à sa chute et son héritage, nous découvrons le quotidien des Romains et son évolution à travers le temps. L'histoire de l'Empire romain est vulgarisée à la manière d'un roman dont le lecteur est le héros, rendant la démarche de l'auteur tout à fait singulière et inédite.