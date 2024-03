De la taille à la conduite des arbres fruitiers propose un regard nouveau sur la croissance et la fructification de quinze espèces différentes (abricotier, amandier, cerisier, châtaignier, cognassier, figuier, kiwi, noisetier, noyer, olivier, pêcher, poirier, pommier, prunier, raisin de table). Ne plus tailler les arbres fruitiers pour obtenir en priorité une forme géométrique et structurée, mais les accompagner dans leur développement naturel pour obtenir rapidement des fruits de bonne qualité et un meilleur comportement de l'arbre face aux maladies : voilà le but que se sont assigné vingt-cinq auteurs et collaborateurs, sous la coordination de Jean-Marie Lespinasse et d'Évelyne Leterme. Dans cet ouvrage, on découvre que les variétés sont toutes différentes et que chacune d'entre elles possède un type de ramification puis de fructification propre. Leur organisation naturelle est non seulement la plus harmonieuse mais également la plus efficace. Si nous respectons cette construction naturelle de l'arbre puis son mode de fructification, nous n'aurons plus à lui imposer des tailles artificielles. Nous interviendrons comme des éducateurs, en favorisant les caractéristiques de chaque variété. Nous pourrons alors réprimer des " réflexes sécateurs " souvent destructeurs, irrespectueux de la nature et sans la moindre justification scientifique ou physiologique. Laissons faire la nature et aidons-la selon ses propres propositions.