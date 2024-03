Climat, tout ça pour rien. Le climat par les chiffres 2

Il existe des myriades de rapports qui parlent déjà du climat, et tous ou presque disent la même chose : la planète va à la catastrophe, conséquence des émissions de gaz à effet de serre et notamment du CO2 qui découle du recours par l'humanité aux énergies fossiles. Il faut donc que nous réagissions, et c'est nécessairement possible. Pourquoi donc ajouter à cette longue liste un rapport de plus, si ce n'est parce que celui-ci aborde ce dossier central sous un angle nouveau en posant une question simple : quel que soit le rôle ou l'absence de rôle du CO2 à l'égard du climat, y pouvons-nous quelque chose ? Or la réponse est imparable et elle est négative. Qu'il s'agisse des voitures électriques, des énergies renouvelables, de l'isolation à grands frais de nos bâtiments, des contraintes imposées à notre agriculture, des subventions sans fin accordées à nos transports publics, et plus généralement de toutes les dépenses et contraintes édictées en vue d'une " transition écologique " , tout ceci ne sert à rien car les ordres de grandeur s'y opposent. C'est ce que ce livre démontre. Les milliers de milliards d'euros que nous consacrons et allons consacrer, tout particulièrement en Europe, à la lutte contre les émissions de CO2 ne sont que des gaspillages. Christian Gerondeau est ingénieur polytechnicien et auteur de plusieurs ouvrages sur les questions environnementales. Son précédent livre, Le Climat par les chiffres (L'Artilleur, 2023) a connu un grand succès.