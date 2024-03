Sortir des ruminations mentales. Pensées négatives - Traumatismes du passé - Relations toxiques

Toutes les clés pour reprendre les commandes de votre vie ! Vous les connaissez, ces pensées qui tournent en boucle dans votre tête ? Celles qui vous jugent et vous rappellent sans cesse que "vous n'êtes pas beau" , que "vous êtes coupable" , que "vous n'arriverez jamais à rien" ? Elles polluent votre quotidien, alors il est temps d'enrayer ces mécanismes. La Dr Marine Colombel vous invite à identifier vos pensées toxiques et à vous rendre compte de la manière dont elles influencent votre vision du monde. Vous pourrez ainsi dépasser vos blocages récurrents et reprendre les commandes de votre vie ! Avec : - Des explications pour tout comprendre du fonctionnement des pensées. - Des exercices pratiques pour retrouver votre calme mental. - Des méditations guidées accessibles par des QR Codes.