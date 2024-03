Système solaire. Tome 1, Mars

La planète rouge n'a pas fini de nous étonner ! Un étrange vaisseau spatial est découvert, enfoui sous la poussière de la face cachée de la Lune. A l'intérieur, un seul survivant d'un crash qui s'est produit voici des milliers d'années : un exraterrestre bien vite surnommé Clarke, va proposer aux Terriens de lui confier six de leurs meilleurs scientifiques pour accomplir un voyage extraordinaire. Grâce au fabuleux vaisseau et à toute sa technologie, les Terriens vont pouvoir visiter chaque planète de notre système solaire et leurs satellites pour nous les montrer comme nous ne les avons jamais vus. Français, Américain, Italien ou Chinois, les six scientifiques de toutes disciplines vont unir leurs connaissances et leur savoir-faire pour réaliser un premier exploit : marcher sur Mars. La petite planète rouge est un désert froid et inhospitalier, offrant des canyons spectaculaires, des volcans prodigieux ou d'étranges formations rocheuses. Pourtant, voici des milliards d'années, des océans d'eau liquide recouvraient ses déserts arides. La vie y a peut-être existé, avant la Terre, et nos scientifiques font tout pour en retrouver les traces. A condition déjà de pouvoir affronter les gigantesques tempêtes de poussière qui naissent dans le désert martien, sans compter bien d'autres dangers... La nouvelle collection SYSTEME SOLAIRE, composée de huit tomes offre autant de voyages initiatiques pour découvrir chaque planète, ses spécificités, sa place singulière dans le système solaire et ses étonnants secrets grâce à la force des images et du récit d'une bande dessinée. Comme sur Mars dont la beauté sanguine des paysages ou les aurores magnétiques fascinent, chaque volume de la collection sera l'occasion de vivre à la fois une aventure extraordinaire, mais aussi de mener une exploration authentiquement scientifique, présentant le plus complètement possible chaque planète et permettant aux lecteurs de se confronter à ses mystères. Car tout ce que nos scientifiques observent ou mesurent est rigoureusement exact - et dûment vérifié par des astronomes qui ne laissent aucun répit aux auteurs. Pourtant au final, le lecteur aura avant tout l'impression d'avoir vécu aux côtés des personnages un voyage merveilleux, en prise directe avec les planètes qui clignotent au-dessus de nos têtes de petits Terriens... Un complément didactique réalisé chaque fois par un astronome reconnu permettra de synthétiser et approfondir les connaissances propres à chaque planète.