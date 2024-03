Les maîtres de Rome Tome 1 : L'amour et le pouvoir

Rome, Ier siècle avant J. -C. La République est déjà minée par la corruption et les luttes de factions. Le pouvoir est désormais entre les mains des grandes familles aristocratiques. Caius Marius n'est pas noble, mais il est ambitieux. Chef de guerre et politicien, il parvient au sommet grâce à l'amour de Julia, fille d'un grand sénateur. Dans son sillage, le non moins ambitieux Sylla, noble désargenté, se lance lui aussi dans la course aux honneurs. Entre passions, amour, pouvoir et argent, ces deux hommes d'exception sont prêts à tout.