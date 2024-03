Ce que disent les silences

A la mort de son père, Adèle trouve chez lui des lettres, dont l'une lui révèle l'existence d'un mystère autour de la mort de sa mère, disparue lorsqu'elle avait quatre ans. Mue par un irrépressible besoin de connaître la vérité, la jeune femme quitte Paris pour chercher des réponses sur l'île où elle est née, qu'elle a quittée enfant et où elle devait ne jamais revenir : Ouessant. D'entrevues en rencontres, elle y découvre tout autant ce lieu sauvage que son histoire et celle de sa famille... et apprend qu'un secret peut en cacher un autre.