Ars Obscura Tome 3 : Sorcier Empereur

1815 Napoléon Ier a conquis l'Europe grâce aux pouvoirs d'Elégast, un sorcier dont nul ne sait rien et qui est le seul capable de pratiquer l'Art Obscur : une forme de magie aussi puissante que terrifiante. En dépit de la force militaire de la France, la population vit dans la crainte des bulles noires, ces manifestations surnaturelles violentes qui engloutissent les gens et libèrent des hordes de monstres semant la mort dans les campagnes. Ludwig Arcerese, un mercenaire qui a tout oublié de son passé, s'est spécialisé dans la traque de ces créatures. Lorsqu'il croise la route d'Ethelinde Ordant, une étrange naturaliste recherchée par toutes les polices de l'Empire, celle-ci ne peut que constater l'impossible : Ludwig sait lui aussi faire appel aux forces de l'Art Obscur. Les deux marginaux vont unir leurs efforts afin de comprendre qui est cet effrayant sorcier, et quels sont ses noirs desseins. Antique confrérie de mages, espions à la solde de l'étranger, mystérieuses entités ésotériques, comploteurs travaillant à la chute de l'Empereur, secte russe d'adorateurs d'un dieu sanguinaire... Chacun joue son rôle dans ce récit épique, les uns pour empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres, les autres pour l'y plonger.