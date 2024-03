La Sirène et le Papillon. Ou comment atteindre ses rêves

- Comment trouver sa mission de vie ? - Comment mettre en place ses projets ? - Comment comprendre les exigences d'une société de compétition ? - Comment s'épanouir en développant sa spiritualité sans perdre pied avec la réalité ? Cet ouvrage est un dialogue entre une sirène et un papillon : Sandrine Muller, guérisseuse et chamane, et Muriel Hermine, multimédaillée mondiale et européenne en natation artistique, aujourd'hui coach en entreprise. Chacune est experte dans son domaines, chacune étant positionnée à un extrême du spectre : - Muriel partage la connaissance et l'utilisation d'outils concrets permettant de faire aboutir un projet ; - Sandrine partage l'utilisation des forces de l'invisible pour aider à la réalisation des rêves. Malgré des techniques et des parcours différents, toutes deux ont trouvé l'équilibre entre matéralité et spiritualité. C'est ce qu'elles vous proposent de partager avec vous afin de vous guider sur votre chemin de vie et d'épanouissement.