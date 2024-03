Howard le canard L'intégrale : 1973-1977. T

Le héros le plus improbable de l'univers Marvel se lance dans ses propres aventures ! Cigare au bec, Howard le Canard ne se contente pas d'aider l'Homme-Chose à protéger Cleveland. Avec son amie Beverly, il affronte les adversaires les plus surréalistes, fait équipe avec Spider-Man et se présente à la présidence des Etats-Unis ! Voici sans doute la collection INTEGRALE la plus inattendue de notre catalogue, et pourtant de nombreux fans l'espéraient ! La série satirique de Steve Gerber n'a jamais été publiée en France, mais le héros est bel et bien identifié par le grand public, grâce à un film sorti dans les années 80 et à un personnage qui repointe son nez dans les séries les plus absurdes de la Maison des Idées. Voici enfin l'occasion de découvrir ce qui a fait d'Howard un personnage culte !