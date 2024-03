L'invité mystère

" On peut dissimuler la vérité un certain temps, mais elle ne restera pas enfouie pour toujours". Molly Gray est une femme de chambre tout sauf ordinaire. Grâce à son souci du détail et sa maîtrise des bonnes manières, elle a gravi les échelons au sein du somptueux hôtel Regency Grand. Mais sa vie est bouleversée lorsque J. D. Grimthorpe, illustre auteur de polars, tombe raide mort en plein milieu du salon de thé de l'établissement. Alors que l'affaire menace la réputation du Regency Grand, et que tous les employés sont des suspects, Molly se rend compte qu'elle a un lien important avec la victime. La clé de cette énigme se trouve nichée dans son passé, à l'époque où, enfant, elle accompagnait sa grand-mère dans le mystérieux manoir des Grimthorpe... Afin d'aider ses amis, de sauver l'hôtel et d'empêcher un nouveau drame, Molly va se lancer corps et âme dans cette nouvelle enquête haute en couleur ! Bibliothèques anciennes, manuscrits en pagaille et machine à écrire... Molly, la femme de chambre, s'immisce dans le monde de la littérature.