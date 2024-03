Le guide pratique pour réussir à tout concilier sans rien sacrifier Parce qu'il n'y a pas d'un côté de grands destins et de l'autre des mini vies, JE VEUX TOUT est le guide pratique de toutes les femmes qui cherchent un bonheur quotidien. Réussir sa vie, s'épanouir, arriver à tout concilier sans rien sacrifier, c'est possible ! Au programme : pas de grandes leçons théoriques mais de véritables outils et des exercices pratiques pour réussir à vous aligner dans la "vraie" vie. Devenez votre propre meilleure amie, votre "rôle modèle" , votre première fan et votre seule instance validante. Ne laissez plus personne choisir à votre place et révisez vos rêves à la baisse comme à la hausse. La définition de ce que sera votre réussite n'appartient qu'à vous. Prenez-en le chemin. RDV en tête, à l'arrivée !