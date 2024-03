Plutopia. Une histoire des premières villes atomiques

Histoire parallèle de deux complexes militaro-industriels ultra-secrets (Hanford, aux Etats-Unis, usine au coeur du projet Manhattan, et Maïak, en URSS) au sein desquels a été produit le plutonium des bombes A et H au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre froide. Production aux conséquences dévastatrices sur les populations et l'environnement, mais aussi développement d'un système politique propre aux deux villes-tutelles de ces sites, Richland et Ozersk : gestion des populations par la surveillance et la sanction ou par la récompense et la liberté. Un fonctionnement scientifique et politique en miroir.