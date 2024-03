Petit Futé France en camping-car et van. Edition 2024

Les vacanciers, de plus en plus nombreux à découvrir la France et à en sillonner toutes les régions en camping-car, disposent enfin d'un guide conçu pour eux. Ce Petit Futé de la France en camping- car propose une sélection d'itinéraires de la Bretagne à l'Alsace, de la Normandie à la Provence sur les plus belles routes de France. L'essentiel de ce qu'il faut voir et visiter, les bonnes tables, les aires de services et de stationnement ainsi que les campings, sont présentés pour chaque circuit.