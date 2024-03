Parcours, une collection "tout en un" pour aider le jeune à cheminer dans son projet, à chaque moment clé de son orientation. Avec les métiers de la mode et du luxe, découvrez un secteur caractérisé par : Des métiers passion qui intègrent la problématique du développement durable ; Des emplois concentrés dans quelques régions et à forte dimension internationale ; Des conditions de travail qui varient selon les activités : astreintes lors des événements, horaires décalés ou élastiques, délais à respecter, déplacements parfois à l'étranger ; Des formations professionnelles et à tous les niveaux, du CAP au diplôme d'ingénieur ; 4 familles de métiers : création ; production ; commerce ; marketing-communication Points forts de la collection : ; Des planches visuelles, schémas, tableaux comparatifs ; Un reportage, des témoignages de professionnels et de jeunes ; Le lien entre les formations et les métiers ; Des fiches diplômes synthétiques ; Un dico des métiers ; Le point sur les débouchés ; Un carnet d'adresses des formations