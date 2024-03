" Tel un coup de poignard à l'estomac, je venais d'avoir l'horrible sentiment que je ne reverrais plus Luna, qu'elle allait disparaitre à tout jamais de ma vie. Quelque chose de dévorant, comme une peur de la mort. Anxieux je bus mon café à la hâte et allumai une cigarette. Habituellement, je n'aurai jamais dévoilé cet état de faiblesse que je jugeais aliénant, pourtant, sans hésiter, j'appelai Luna. Elle me répondit d'une voix fébrile. - C'est toi ? - Oui... Je te dérange ? - Non j'allais t'appeler, tu as vu, j'ai répondu tout de suite. - Oui, comment ça se fait, tu avais le téléphone en main ? - Oui... dit-elle d'une voix un peu rauque. Je lui racontai ce que je venais de vivre, agité, comme chez le psy lorsque l'on expulse une nuit de cauchemars avec la crainte d'oublier le détail crucial qui pourrait changer le cours des choses. Contre toute attente, elle m'avoua avoir ressenti une émotion identique, qu'elle s'était réveillée en pleurant avec une peur panique de me perdre qui lui tordait les tripes depuis ce matin, qu'elle voulait m'appeler, mais qu'elle avait peur. Il y avait là sans aucun doute le signe d'une reconnaissance inconsciente de nos douleurs respectives, une reconnaissance de nous-mêmes aussi... " Comédien et auteur, Anthony Delon signe avec Bastingage un roman inquiétant sur l'emprise, l'aveuglement et les relations toxiques, qui interroge sur nos rapports ambigus avec la douleur et l'attachement que nous lui portons.