Licornes en folie ! Mon feutre magique

Remplis ton feutre d'eau, et fais apparaître les couleurs comme par magie ! Si tu attends un peu, les images vont disparaître... et tu pourras recommencer ! 12 pages d'activités magiques sur la thématique des bébés animaux, avec des coloriages, des labyrinthes et des cherche et trouve... pour chercher, compter, tracer, colorier et dessiner. Des activités ludiques, faciles d'utilisation, sans se tacher et réutilisables à l'infini !