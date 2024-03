Au nom du mariage

Désirée porte bien son prénom. Neurochirurgienne réputée, elle a une situation socioprofessionnelle que plus d'un lui envie. Pourtant Désirée est malheureuse. A 30 ans, elle n'est pas mariée et la pression de sa famille se fait de plus en plus forte pour qu'elle trouve un époux. La jeune femme se convainc que la clé de son bonheur réside dans une union et, dans sa chasse effrénée au promis, elle va aller d'erreur en erreur. Elle va aussi y gagner une véritable prise de conscience de ses désirs et volontés.