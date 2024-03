Le syndrome de Munchausen par procuration. Comprendre, évaluer et prendre en charge

Le SMPP s'est fait connaître du grand public par la littérature ou la télévision. De plus en de cas de maltraitances intrafamiliales, en particulier sur des enfants en bas âge, qui reposent sur une instrumentalisation de la sphère médicale sous l'appellation de Syndrome de Munchausen Par Procuration (SMPP) sont signalés aujourd'hui. Pourtant peu nombreux sont les professionnels à savoir de quoi on parle rellement. Ce livre répond à ces multiples objectifs de sensibilisation des multiles professionnels susceptibles d'intervenir : comprendre le SMPP dans l'état actuel des connaissances en la matière. découvrir des outils de détection et d'évaluation pour mieux le repérer. Prendre en charge via différentes approches psychothérapiques des patients, adultes ou enfants, concernés par le SMPP (psychodynamique, EMDR et ICV). Plus en ligne : vignettes cliniques, outils, feuilles de travail, chek list.