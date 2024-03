La meute Troopers Tome 3 : L'abdication

Rien ne va plus chez les Troopers. Ce n'est plus une menace qu'ils doivent affronter, mais deux, et Frost semble avoir abandonné sa meute après que sa compagne ait banni Chafiha. Le sort qui l'obligeait à garder le silence ayant été rompu, l'ancienne bêta va chercher de l'aide auprès de ses alliés. Mais entre amour, trahison, combats et magie, son retour parmi les siens ne sera pas de tout repos. Dernier tome de la saga "La meute Troopers".