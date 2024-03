Écologie, luttes sociales et révolution. Entretiens avec Alexis Cukier et Marina Garrisi

Les catastrophes environnementales sont là, indubitables : face à elles, quelle écologie construire, quelles alliances mobiliser, quelle politique mettre en oeuvre ? Dans ce livre d'entretiens, Daniel Tanuro, ingénieur agronome et militant écosocialiste, auteur d'ouvrages à succès dans le domaine de l'écologie politique, répond aux questions d'Alexis Cukier et de Marina Garrisi pour développer un diagnostic limpide, des analyses tranchantes et des propositions radicales en vue d'une révolution écologique et sociale. Cette introduction à l'écologie et au marxisme contemporains, rend accessible et et prolonge les réflexions de l'auteur sur l'impossibilité d'un capitalisme vert et sur la stratégie de l'écosocialisme.