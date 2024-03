Pages valaisannes

"Si l'on ne trouve pas surnaturel l'ordinaire, à quoi bon survivre ? " La fantaisie et les digressions de Charles-Albert Cingria nous emmènent, dans les trois récits rassemblés dans ce recueil, sur les sentiers de montagne du Valais. "Pendeloques alpestres", "Le parcours du Haut-Rhône" et "Ce pays qui est une vallée" sont autant d'occasion pour l'auteur d'exprimer son amour de la nature, de la marche et du vélo, et de laisser libre cours à son insatiable curiosité. Il entraîne avec lui le peintre Paul Monnier, dont les croquis pris sur le vif illustrent "Le parcours du Haut-Rhône". Publiés pour la première fois entre 1929 et 1944, les trois textes réunis dans la présente édition sont accompagnés d'une préface originale d'Anne Marie Jaton, professeure émérite à l'université de Pise.