Les Poules des prairies partent en tournée

"C'est quoi une poule des prairies ? Un oiseau. Une espèce de petite dinde obèse. C'est gracieux ? Ca vole pas, mais ça se déhanche en masse". Recrutée à la hâte pour faire une tournée en Europe, une improbable troupe de danseurs et de danseuses autochtones - une jolie fille aguicheuse, sa tante arthritique et bigote, un cowboy solitaire sentimental et un jeune voyou écervelé - doit honorer des engagements pris par d'autres. Evidemment, rien ne se passe comme prévu et le voyage tourne au burlesque. Mais le rire est une arme : derrière le vaudeville pointe une satire sociale où "l'Européen" et "l'Indien" (on est en 1972) en prennent chacun pour leur grade. Truculent.