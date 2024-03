Les compléments alimentaires en nutrition équine. Guide pratique

Le complément alimentaire ou nutraceutique est un produit pouvant aussi bien être disponible à la vente libre que commercialisé par un vétérinaire. Seulement 25 % des propriétaires se fournissant en vente libre sollicitent l'avis de leur vétérinaire avant d'utiliser un complément alimentaire pour leur équidé. Qu'il soit à visée préventive ou curative, instauré en parallèle des mesures thérapeutiques médicamenteuses et hygiéniques déjà adoptées, l'usage d'un complément alimentaire doit être raisonné. Certains composés analytiques peuvent être à l'origine d'effets indésirables et toxiques, d'autres peuvent revêtir un caractère dopant. De manière à regrouper l'ensemble des données essentielles pour le vétérinaire praticien, cet ouvrage a été conçu sous forme de fiches pratiques pour chaque dominante pathologique. Dans chacune des fiches sont mentionnées les caractéristiques des produits du marché (propriétés, dosage, précautions d'usage), leurs indications et contre-indications, ainsi que quelques conseils pour une bonne utilisation. Une démarche systématique allant du recueil de l'anamnèse au suivi de la complémentation mise en place a également été établie afin d'aborder sereinement la question du complément alimentaire dans la pratique quotidienne.