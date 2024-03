Sud Ouest 80 ans. Les articles qui ont marqué l'histoire depuis 1944

Le quotidien Sud Ouest a 80 ans. Dans sa longue et riche histoire, des plumes se sont rélées, des événements locaux, régionaux ou internationaux ont marqué le territoire de leur empreinte... Cette sélection des plus beaux articles a été faite en collaboration avec des journalistes retraités qui ont bien connu l'histoire du journal, la Documentation, et la rédaction d'aujourd'hui.