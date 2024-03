100 photos du jour J

Le Jour J ! Ce 6 juin 1944, la plus grande armada jamais réunie sur mer et dans les airs se jette sur les côtes normandes, de l'estuaire de l'Orne (Calvados) aux plages de Quinéville (Manche). Les Alliés s'attaquent à la forteresse érigée par Hitler, ce Mur de l'Atlantique derrière lequel l'Europe est retenue prisonnière. Pendant près de 100 jours des centaines de milliers de soldats venus des pays alliés livrent des combats terribles et décisifs. Le Débarquement et la Bataille de Normandie ouvrent la porte à la Libération. 100 photos pour ne pas oublier le sacrifice de ces hommes ni les souffrances infligées à toute la population lors de la guerre.