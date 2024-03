Jemmy Russeau Tome 4 : Jemmy Russeau et le Livre des Songes

Je m'appelle Jemmy Russeau et, en moi, se cache l'âme d'une guerrière extraterrestre. Après avoir combattu avec les Nautas, l'ennemi le plus destructeur jamais rencontré, je pensais que tout était fini. Cependant, je me retrouve plongée dans un curieux Livre des Songes. Pendant ce temps, une nouvelle menace surgit grâce à un rituel maléfique surpuissant.