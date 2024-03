En 1905, Marc Christin, chroniqueur pour divers journaux en Suisse romande et à Paris, faussaire récidiviste, fréquent résident – par condamnation pénale – de l'asile de Cery à Lausanne, publie sous le pseudonyme de Francis Lemuel une autofiction sur son expérience en milieu asilaire : Les évincés. Ce récit passionnant est également le résultat d'une approche alors nouvelle en psychiatrie : laisser s'exprimer les personnes internées pour mieux les comprendre, et mieux les traiter. L'art brut émerge peu à peu, et n'a pas encore de nom. Mais la rédaction des Evincés s'inscrit dans un contexte plus large encore : celui du combat pour une réforme des pratiques pénales, qui tiendrait compte de l'état psychique des accusés. Littérature, psychiatrie, justice pénale, art brut... Marco Cicchini, docteur en histoire moderne à l'université de Genève, revient sur cette époque charnière qui a vu naître Les évincés, et sur le parcours rocambolesque de son auteur. Publié en 2022 dans la revue Criminocorpus, l'étude qu'il a consacrée aux Evincés vient donner ici tout son relief aux " pages vécues " de Marc Christin.