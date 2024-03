Mémoires d'objets, histoires du Débarquement et de la bataille de Normandie Dans l'univers des très nombreux livres relatifs à la Seconde Guerre mondiale, cet ouvrage fut le premier du genre (mainte fois copié jamais égalé) à raconter l'histoire à partir d'objets aux destins singuliers. Cet ouvrage est entièrement consacré à une sélection d'objets absolument exceptionnels en provenance des plus grands musées militaires et de collections privées : il est considérablement augmenté d'histoires extraordinaires issues d'une collection privée. Avec l'aide des conservateurs, le premier auteur, François Bertin, avait opéré une sélection dans ces musées et collections. Chaque objet (casques, vêtements, équipements, armes, lettres...) raconte une histoire vraie et terriblement humaine. Chaque objet a été photographié spécialement pour le livre et des reportages ont été effectués comme, par exemple, lors de l'exhumation d'un avion de chasse allemand avec son pilote. Le collectionneur qui apporte plus de 50 objets et récits complémentaires à l'ouvrage, nous livre des histoires inédites, notamment grâces aux fouilles et aux rencontres qu'il a fait sur le terrain, dans la Manche, depuis près de 40 ans. On retrouvera l'enjoliveur de la voiture général FALLEY tombé dans une embuscade des paras de la 82e division la nuit du 6 juin, des casques impactés avec l'histoire des soldats, des criquets de paras retrouvés dans la terre, des plaques d'identités, ... autant d'objets prétexte à raconter encore cette incroyable page d'Histoire. Cet ouvrage entièrement renouvelé présente les combats de 1944 et la guerre en général, sous un aspect très humain, ce qui est dans l'air du temps - et d'une façon totalement inédite.