Chaosphonies. Du jazz à la noise, le sacre du chaos

Billie Holiday, Miles Davis, Jimi Hendrix, le Velvet Underground, le MC5, Lee Scratch Perry et le dub, Suicide, Throbbing Gristle, Coil, Sonic Youth, Swans, Tom Waits, les musiciens free, les artistes postpunk et noise, le rock psychédélique, le doom, une certaine techno... Tous agents du Chaos. Tous adorateurs du Chaos. Depuis que le jazz est entré par effraction dans la psyché de l'Occident, la musique célèbre ses retrouvailles extatiques avec la part impure du son. L'expérience musicale en a été chamboulée de fond en comble. Après deux mille ans de déférence quasi religieuse pour l'ordre abstrait (le solfège et ses nombres), on s'est mis en quête d'une matière sonore que l'esprit ne pourrait pas saisir : ce Chaos qui dans notre univers rationaliste fait peut-être bien figure de paradis perdu. Le mystère du Son est devenu, plus que la beauté de son organisation, le vrai miracle de la musique. Ce livre raconte comment, dès les années 1920, l'emploi de plus en plus libéré de la percussion et du "mauvais chant" débarrassé des contraintes du lyrique ont préparé le terrain à un usage "chaosphonique" des transformations du son permises par la technologie : les musiciens issus du blues puis du rock ont alors appris à jouer du studio comme d'un instrument d'entropie plutôt que d'en faire une simple chambre d'enregistrement. Il interroge ensuite les significations de ce nouvel appétit pour ces matières libérées des vieilles règles de la musicalité. Faire du "boucan" ou jouer avec les arcanes du Son a bien eu pendant un temps des résonances politiques. C'est de nos jours devenu, peut-être plus profondément, une manière de repenser notre relation au monde, de laisser la nature coloniser la culture, l'opposé d'un laisser-aller – une ascèse de la liberté, la contrainte absolue du singulier.