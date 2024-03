Le guide familial des plantes médicinales

Découvrez un guide complet et très illustré pour soigner les maux de toute la famille avec la phytothérapie. Les quatre auteurs experts (pharmacien et naturopathes) ont rassemblé pour vous des informations ultra pratiques et actualisées pour une consultation et un usage simplifiés : 100 plantes principales + 100 autres plantes détaillées pour bien connaître leurs atouts et leurs spécificités d'utilisation. Pour chaque plante, deux recettes vous sont présentées pour une utilisation optimale. 75 troubles analysés et 300 formules proposées en tisane ou sous une autre forme pour trouver à chacun des membres de la famille la solution la plus adaptée. Et aussi : le mode d'emploi des plantes médicinales, toutes les définitions utiles, des tableaux récapitulatifs et toutes les propriétés thérapeutiques développées.