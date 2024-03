Switch. Journal d'une apprentie sorcière

Après des siècles d'obscurantisme et de persécutions, la figure de la sorcière fait un retour fracassant et positif dans notre société. Porté notamment par différents mouvements et personnalités écoféministes, la Sorcière d'aujourd'hui est au coeur des combats les plus brûlants de notre temps. Mais qu'est-ce qui amène une femme d'aujourd'hui à devenir et se revendiquer sorcière ? Dans son style enlevé et tout en douceur, Eva Roussel nous partage son parcours vers cette spiritualité et dresse un panorama de la sorcellerie contemporaine.