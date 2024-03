Le QCM des bibliothèques. 450 questions pour réussir les concours. 3e édition mise à ,jour et augmentée

Le QCM des bibliothèques est destiné aux personnes se préparant aux concours - externe et interne - des bibliothèques de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale. L'ouvrage constitue à la fois un outil d'évaluation des connaissances et d'entraînement autonome pour les candidat·e·s. , de même qu'un manuel de révision et d'approfondissement pratique et utilisable à tout moment. Il fait état des évolutions les plus récentes relatives à l'environnement - législatif, juridique, technique, etc. - des bibliothèques. Les lecteur·rice·s trouveront à la fin de chacun des 13 chapitres thématiques des réponses justifiées, accompagnées le cas échéant de liens utiles. Thématiques : Administration et politiques culturelles - Fonction publique et tutelles - Bibliothèques, associations professionnelles et réseaux documentaires - Science ouverte - Politique documentaire - Traitement du document - Publics et services - IA, TIC et numérique - Management et sécurité - Droit de la propriété Intellectuelle - Législation et règlementation - Economie du livre - Développement durable.