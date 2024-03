Cuisinez malin, mangez bien !

Plongez avec délices dans ce livre joyeux : Laure Meuris vous y livre tous ses trucs et astuces pour se régaler sans gaspiller, ne plus pleurer quand vous pelez les oignons, construire une marmite norvégienne pour une cuisson très économique, cuisiner les épluchures et les fanes, aromatiser huiles et sucres, décliner un plat de base en quatre recettes, conserver les légumes, réussir à tous les coups un caramel... Elle vous offre aussi plus de 100 recettes salées et sucrées, généreuses et familiales, pour des repas simples et conviviaux. Alors, prêts à vous laisser embarquer dans cette aventure d'une cuisine simple, goûteuse, généreuse, peu chère et bonne pour nous et pour la planète ?