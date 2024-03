6 juin 1944 le débarquement. Avec 1 DVD

Ce livre, destiné aux enfants de 7 à 14 ans, a pour but d'expliquer le débarquement du 6 juin 1944 et d'amener les jeunes lecteurs à en comprendre les enjeux stratégiques et les enjeux humains. Le livre se divise en trois grandes parties : 1/ "Les préparatifs alliés" explique la mise au point de la stratégie alliée, la constitution d'un arsenal militaire exceptionnel et la préparation des hommes... Dans le camp allemand, la défense s'organise et le mur de l'Atlantique se construit. 2/ "6 juin 1944 : le Jour J" retrace les grandes étapes du débarquement, depuis le départ d'Angleterre jusqu'à l'arrivée sur les plages. Cette seconde partie se termine par un bilan au soir du Jour J. 3/ "100 jours de la bataille en Normandie" montre, entre autres, que la Normandie, qui a perdu 20 000 de ses habitants, a chèrement payé le prix de la libération de la France. Le texte, adapté aux lecteurs, est composé de courts paragraphes, d'encadrés, de témoignages, d'anecdotes... Un lexique permet de comprendre les mots difficiles. Il est richement illustré par des photos d'archives, des photos d'objets, des documents inédits... Le DVD de l'émission "C'est pas sorcier ! " accompagne cet album passionnant.