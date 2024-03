Vu d'un drône. Les plages et les sites du D-Day

Le texte bilingue raconte à partir de photos actuelles et mise en perspective avec des photos d'Archives tous les sites emblématiques du Débarquement et de la bataille de Normandie. Toutes les photos permettent de mieux visualiser la topologie des champs de bataille. Une maquette originale confrontant les sites d'aujourd'ui avec des documents d'archives historiques. Plus de 50 sites sont présentés dans cet ouvrage.