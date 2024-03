ALARM ! L'armée allemande face au débarquement allié

Alarm ! (Alerte en Allemand) : en cette journée fatidique du 6 juin 1944, le "Jour le Plus Long" - le mot est de Rommel - est enfin arrivé : pour les soldats allemands il va falloir repousser l'Invasion, le débarquement des forces alliées. Le présent ouvrage s'intéresse spécifiquement à l'engagement de l'armée allemande en Normandie, plus particulièrement entre le 6 et le 13 juin, au cours de ces journées cruciales au cours desquelles se joue le sort de la campagne. La Wehrmacht pouvait-elle l'emporter ? Le Mur de l'Atlantique a-t-il été complètement inutile ? La montée des renforts est-elle arrivée trop tard ? Les chefs Allemands présents à l'Ouest ont-ils été à la hauteur de leur tâche le Jour J et les quelques jours cruciaux qui ont suivi. Bref : la défaite allemande était-elle inéluctable ?