Ce qui habite Les Coupables innocentes, c'est la folie, celle qui se transmet entre les générations sans qu'on le sache, qui explose dans maman et bouleverse le récit familial. L'auteurice, par ce recueil, entreprend une démarche d'enquête visant à reconstruire une histoire de soi et de la famille. Les mots du recueil répondent à la solitude et à l'isolement en traçant les contours de la transmission et des liens indissolubles entre les soeurs, lieu de résistance face à la violence et au traumatisme. Mag Lévêque interroge l'intersection qui croise la classe sociale, la folie et les femmes et, avec cette poésie, lance un appel à faire famille par dispersion.