ROM Tome 3 : Long Roads to Ruin

ROM est désormais aidé dans sa guerre contre les Dire Wraiths par des Chevaliers Solstar supplémentaires et des alliés humains surpuissants... alors pourquoi la bataille va-t-elle de mal en pis ? Le plan des Wraiths prend de l'ampleur et ROM ne peut même pas le deviner, et encore moins trouver un moyen de l'arrêter... ! Conclusion de la série ROM.