En haut... En bas ! Tourne et découvre les contraires

Un livre qui invite à apprendre les contraires par le jeu et l'action ! L'enfant fait pivoter un objet, et transforme ce faisant un élément en son contraire : le grand devient petit, le propre devient sale, celui qui est triste devient joyeux. Des questions-jeux qui s'adressent directement au tout-petit, et un effet de surprise qui stimule la découverte, pour apprendre dans le plaisir et le partage !