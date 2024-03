Planches contact, photos inédites, floues, brûlées... Lost Films rassemble les archives secrètes du célèbre photographe Fifou. Pour donner suite au succès de son premier livre photo Archives, Fifou plonge dans ses 2000 planches contact et sélectionne les clichés les plus forts. Des tirages exclusivement en argentique qui, depuis dix ans, n'attendent que d'être vus. Ce livre, c'est l'âme de Fifou. Son journal de bord, de vie. New-York, Los Angeles, le Cap vert, l'Albanie, l'Egypte, la France... Le street reporter a parcouru le monde en enchainant les shootings. Il s'agit d'un travail artisanal, noir et blanc comme couleur, dans lequel chaque cliché est accompagné d'une légende succincte. Un livre photo à la mise en page graphique. Au fil des pages, on suit son road trip artistique, découvrant ainsi une autre facette de l'artiste.