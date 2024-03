Le royaume des damnés Tome 1

Deux soeurs. Un meurtre brutal. Une romance enivrante. Une quête de vengeance qui va déchaîner les Enfers... Emilia et sa soeur jumelle Vittoria sont des streghe, des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vittoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa soeur bien-aimée, profané au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vittoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer, contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargé par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont eu lieu sur l'île. Mais quand il s'agit des Damnés, les apparences sont souvent bien trompeuses...