Retrouvez et identifiez toutes vos photos de famille

Impossible de faire de généalogie sans rêver de découvrir les visages de ses ancêtres, même les plus lointains, pourquoi pas depuis l'apparition des techniques photographiques ! Dans la réalité, beaucoup d'entre nous n'ont hérité d'aucun portrait de famille : comment ne pas en rester là ? Et dans les vieilles photos aux teintes plus ou moins passées que l'on peut avoir rassemblées, beaucoup affichent des visages qui nous restent inconnus : leur identité est-elle définitivement perdue ou bien existe-t-il des méthodes permettant de les identifier ? Comment dater une photo ancienne ? Comment numériser et classer les clichés retrouvés ? Et quels outils utiliser pour les retoucher ? Ce guide répond à ces questions. Il fournit des clés et des astuces inédites pour que vous puissiez découvrir des photos liées à votre famille, les classer et les valoriser. Il présente un éventail aussi complet et précis que possible des différentes sources à votre disposition en fonction du profil de votre ancêtre : archives familiales, archives publiques, sites Internet... Avec de très nombreux conseils pratiques pour identifier les visages inconnus sur ces photographies. L'auteur, qui s'est constitué, à partir de zéro, une collection de plusieurs centaines de photos de famille anciennes de plusieurs pays, partage ici tout son savoir-faire. Pour que le monde de l'image rejoigne celui de l'histoire des familles !