La Meuse à Velo. Du plateau de Langres à Rotterdam sur l´EuroVelo 19

La véloroute de la Meuse passe par trois pays, la France, la Belgique et les Pays-Bas. Elle suit le fleuve sur 1 080 kilomètres du plateau de Langres, au pied duquel elle prend sa source, dans l'est de la France, jusqu'à son embouchure dans la mer du Nord à Hoek van Holland. Avec ses nombreux méandres, ses falaises et ses villages pittoresques, l'itinéraire passant par Verdun, Charleville-Mézières, Namur, Liège, Maastricht, Venlo ou encore Rotterdam en surprend plus d'un par sa beauté. Il permet en outre de découvrir une grande variété de paysages et de spécialités culinaires, ainsi qu'un riche patrimoine historique. Cartes topographiques exactes, profils d'élévation et de distances, informations précises sur l'itinéraire cyclable, nombreux plans de villes, informations sur les attractions touristiques et culturelles de la région et liste détaillée d'hébergements, vous trouvez tout ce qu'il vous faut pour votre voyage à vélo. bikeline - Par des cyclistes, pour des cyclistes.