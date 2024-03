Analyse du cycle de vie. Comprendre et réaliser un écobilan

L'analyse du cycle de vie (ACV) - ou écobilan - évalue l'impact environnemental d'un produit, d'un service ou d'un système en considérant toutes les étapes de son cycle de vie. Elle permet d'identifier les points sur lesquels un produit peut être amélioré et vise à prévenir les impacts liés aux activités humaines. Cet ouvrage aborde les principes généraux puis la démarche séquentielle de l'analyse du cycle de vie, avec la définition des objectifs et du système, l'inventaire des émissions et des extractions, l'analyse de leur impact environnemental ainsi que leur interprétation. Clairement rédigé et structuré, l'ouvrage identifie les points clés d'une ACV et en dégage les critères de cohérence. Il expose les bases de données et les méthodes existantes, en tenant compte des plus récents résultats de la recherche. Le lecteur sera ainsi en mesure de comprendre et d'analyser de façon critique une étude déjà effectuée, ou de réaliser lui-même une ACV, en respectant les règles de bonne pratique. Illustré par de nombreux exemples et études de cas (gestion de l'eau, application de matériaux, produits électroniques...), ce livre constitue un outil précieux pour les professeurs, chercheurs, étudiants, ingénieurs en environnement ou en développement de produits et les cadres d'entreprise confrontés aux questions environnementales.