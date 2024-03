La révolution des couvre-sols, Une alternative durable au gazon traditionnel. 40 plantes pour un jardin sans tonte, sans engrais et sans arrosage

Dites adieu à votre pelouse et laissez place aux couvre-sols ! Nos traditionnels gazons n'ont plus le vent en poupe : grands consommateurs d'eau, ils obligent à un entretien régulier de plus en plus complexe compte tenu de la sécheresse grandissante. Cet ouvrage présente les multiples bienfaits des plantes couvre-sols qui s'avèrent être une alternative écologique et durable à nos vertes pelouses : elles nécessitent très peu d'eau, s'adaptent à tout type de sol, réduisent l'érosion des sols, aident à venir à bout des racines et des sols compacts, améliorent les mauvais drainages, attirent la biodiversité et les pollinisateurs et requièrent très peu d'entretien ! La deuxième partie du livre présente un profil détaillé de 40 variétés de couvre-sols et leurs caractéristiques : l'exposition (soleil/mi-ombre/ombre), site privilégié (sec/humide), floraison, feuillage persistant, résistant à une forte circulation, etc. Vous pourrez ainsi faire votre choix et trouver les vivaces les plus adaptées à votre sol, à votre exposition, à votre climat et à vos goûts.