Des croyants repensent leur foi. Ce qui les fait vivre. Ce qui n'est plus croyable

Les contributions rassemblées dans cet ouvrage sont le fruit d'un travail collaboratif réalisé dans le cadre des réseaux du Parvis, qui regroupe 35 groupes chrétiens. Entre février 2022 et septembre 2023, sur le thème Dire Dieu, Jésus et la foi aujourd'hui. 26 personnes ont échangé sur des thèmes choisis au fur et à mesure de leur parcours : qu'est-ce qui pour moi n'est plus croyable aujourd'hui dans les discours et les pratiques de l'Eglise catholique ? Quel est le message central de Jésus et en quoi est-il libérateur ? De quel Dieu suis-je croyant ou croyante ? Comment je me situe par rapport au péché, au mal, au salut ? Qu'est ce que pour moi la "Bonne Nouvelle" ? Qu'est-ce que prier aujourd'hui ? Quel est cet amour évangélique qui nous est proposé et comment est-ce que je le vis concrètement. Ces contributions révèlent des femmes et des hommes engagés dans une recherche qui s'est déployée toute une vie : recherche de sens, de cohérence, interrogation inlassable à travers l'étude de la Bible mais aussi à travers de nombreuses autres lectures. L'interrogation sur Dieu a donné lieu à une vraie quête intellectuelle dans laquelle furent traquées les représentations que leur niveau de connaissance et leur esprit critique ne supportent plus. Ces contributions ont aussi une dimension spirituelle. Ce sont des témoignages dans lesquels chacun dit " je " et raconte son cheminement, marqué par des événements et des rencontres. S'est ainsi créée une communauté fraternelle dans laquelle les participants se sont écoutés, en expliquant leurs positions, en donnant les références des penseurs qui les ont aidés, mais aussi en faisant part de leur expérience. Cet ouvrage se présente ainsi comme un stimulant pour toute personne en questionnement, et pour les groupes qui souhaiteraient partager et confronter leur itinéraire de vie et de foi.