A la vue, à la mort

Zoé, onze ans et demi, vit une existence sans histoire, entourée de ses parents et des grands ados de sa famille recomposée. Un soir, elle surprend une conversation entre ses parents : dans quelques mois, leur fille aura définitivement perdu la vue. Le lendemain, Zoé fait la liste des six choses qu'elle désire absolument découvrir ou redécouvrir avant de ne plus voir. Pour ne jamais les oublier. Sac à dos à l'épaule, avec sa fidèle peluche, Lilly-la-grenouille, elle quitte le domicile familial et part sur la route. De péripéties en péripéties, elle va prendre conscience de ses forces, de ses faiblesses, de sa richesse intérieure et de toutes celles qui l'entourent. Un beau voyage en Provence, entre la vie et l'adolescence.