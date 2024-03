Les nouvelles guerres économiques

Guerre économique au XXIe siècle dévoile les dessous des affrontements économiques qui redéfinissent le paysage international. Il dépasse la notion traditionnelle de concurrence pour révéler un monde où entreprises, Etats et ONG entrent en jeu et mènent des stratégies d'influence, de guerre de l'information et de renseignement. Ce livre met en évidence la manière dont ces acteurs façonnent les dynamiques de pouvoir et les enjeux économiques globaux, impactant directement notre quotidien. Christian Harbulot propose une perspective originale et éclairante sur ces conflits, soulignant l'urgence pour la France et ses acteurs de s'adapter en optant pour une posture proactive. En s'appuyant sur des analyses précises et des cas concrets, cet ouvrage équipe le lecteur d'une compréhension approfondie des stratégies en cours et de leur importance cruciale pour l'avenir économique et politique. Ce livre est une invitation à plonger au coeur des enjeux économiques contemporains, offrant une grille de lecture indispensable pour décrypter les tactiques qui dessinent le monde de demain. Une lecture incontournable pour ceux qui cherchent à comprendre et à influencer les courants de l'économie mondiale.